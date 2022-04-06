GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır: 2022 yılında hissede seçici olunmalı
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GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır A Para'da Bosra İstanbul'un seyrini yorumladı. Pandeminin normalleşme eğilimine girmesiyle ulaştırma sektörünün borsada öne çıktığını değerlendiren Ayyıldır, "Bankacılık endeksi henüz yavaş yavaş yukarı yönlü reaksiyon gösteriyor. 2022 yılı hisse seçiminde dikkatli olunması gereken bir yıl. Yurt için ve yurt dışında enflasyon teması çok ön planda" dedi.