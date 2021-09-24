Video Ekonomide Bugün Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan: Fed istihdam verine göre karar verecek

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan: Fed istihdam verine göre karar verecek

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan: Fed istihdam verine göre karar verecek
24.09.2021 | 10:29

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Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Asilkan, piyasalarda riskleri azaltmak adına ‘Bekle-gör’ politikasının önemli olduğunu belirterek, “Fed istihdam verilerine göre karar verecek” diye konuştu.

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