Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan: Fed istihdam verine göre karar verecek

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Betül Asilkan A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Asilkan, piyasalarda riskleri azaltmak adına ‘Bekle-gör’ politikasının önemli olduğunu belirterek, “Fed istihdam verilerine göre karar verecek” diye konuştu.