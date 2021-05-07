Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys: Fed’in sıkılaştırma adımı için risk var

Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys A Para’ya yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Hem para hem de maliye politikalarının iyi kullanan gelişmekte olan ülkelerin öne çıkabileceğini ifade ederek, “Fed’in sıkılaştırma adımı için risk var” dedi.