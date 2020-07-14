Gerz: Piyasalar düştüğü çukurdan ciddi şekilde çıktı

Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz A Para’da piyasaların seyrini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gerz, Borsa İstanbul’da 120 bine giderken bir miktar kar satışı görülmesinin normal ve sağlıklı olduğunu ifade ederek, “Pandemi döneminde piyasalar düştüğü çukurdan ciddi şekilde çıktı. Normalleşme oldu, eski seviyelerine geldi” dedi.