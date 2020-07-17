Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak

Deniz Yatırım Stratejist Orkun Gödek A Para’da piyasaların gündemini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gödek, küresel piyasalar açısından en önemli takvim ayının Eylül olduğunu belirterek, “Hem FED’in hemde ECB’nin toplantıları çok kritik olacak” açıklamasını yaptı.