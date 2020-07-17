Video Ekonomide Bugün Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak

Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak

Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak
17.07.2020 | 17:36

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Deniz Yatırım Stratejist Orkun Gödek A Para’da piyasaların gündemini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gödek, küresel piyasalar açısından en önemli takvim ayının Eylül olduğunu belirterek, “Hem FED’in hemde ECB’nin toplantıları çok kritik olacak” açıklamasını yaptı.

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