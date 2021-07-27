Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu?
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OTOMATİK OYNAT
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Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu? 27.07.2021 | 15:49
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Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararını açıkladı 14.07.2021 | 15:40
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Borsa İstanbul’da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 13.07.2021 | 16:08
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da bayram etkisi görülüyor 13.07.2021 | 16:06
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Stratejist Mustafa Aşkın: Finansal iletişim önem kazanıyor 13.07.2021 | 16:02
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Stratejist Yeliz Karabulut: Borsalarda tablo değişebilir 12.07.2021 | 15:34
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TÜİK duyurdu: Türkiye'de işsizlik rakamları geriledi 12.07.2021 | 10:31
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Şirin Sarı: Altın için Fed toplantısı kritik olacak 06.07.2021 | 16:08
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Dolar endeksinde yön ne olacak? 06.07.2021 | 16:05
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Üzeyir Doğan: Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için hacim gerekli 06.07.2021 | 16:01
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Enver Erkan: Gelişmiş ülkelerde enflasyon yüksek kalabilir 06.07.2021 | 15:59
ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı A Para'da değerli metaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 1800 doların altın 1760 seviyesinin önem kazandığını ifade ederek, “Gram altın fiyatları için 490 liranın altında 477 lira seviyesi gündeme gelebilir” dedi.