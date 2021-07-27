Video Ekonomide Bugün Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu?

Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu?

Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu?
27.07.2021 | 15:49

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OTOMATİK OYNAT

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ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı A Para'da değerli metaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 1800 doların altın 1760 seviyesinin önem kazandığını ifade ederek, “Gram altın fiyatları için 490 liranın altında 477 lira seviyesi gündeme gelebilir” dedi.

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