Gram altın fiyatları 500 lira üzerinde tutunur mu?

ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı A Para'da değerli metaller üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ons altın tarafında 1800 doların altın 1760 seviyesinin önem kazandığını ifade ederek, “Gram altın fiyatları için 490 liranın altında 477 lira seviyesi gündeme gelebilir” dedi.