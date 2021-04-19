Gram altın fiyatları 500 lirayı aşar mı?

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, ons altında yükselişin gram altında tarafında 500 lira bandına doğru bir yansıması olabileceğini belirterek, “1-1,5 yıl içinde gram altın için 550-600 lira bandında bir beklentim var” dedi.