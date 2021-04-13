Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler?

Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Coşar, aşılama ile ekonomilerin açılma beklentilerinin ABD tahvil faizlerini yükseltmesinin altın fiyatları için baskı oluşturduğunu ifade ederek, "Ons altındaki satış ihtimali olması gram altın fiyatlarını 450 liranın altına çekebilir" dedi.