Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler?
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OTOMATİK OYNAT
02:19
Ekonomist Belgin Maviş: Asıl şimdi gerçek borsa başladı 13.04.2021 | 14:34
05:10
Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın için öne çıkan gelişmeler neler? 13.04.2021 | 14:15
02:10
Mehmet Bilal Bircan: Ons altın fiyatları 1600 seviyesini aşağı kırabilir 13.04.2021 | 13:52
06:31
Merkez Bankası faiz kararı sonrası mesajlar kritik olacak 13.04.2021 | 14:02
18:16
Altın için Bitcoin tehdit mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 12.04.2021 | 16:40
03:14
Haluk İzzet Mutlu: Powell’ın açıklamaları altına yaramadı 12.04.2021 | 13:23
02:40
Altın fiyatları için önemli seviyeler neler? 12.04.2021 | 13:15
01:28
Ekonomist Belgin Maviş: Bankacılık sistemi güçlü 12.04.2021 | 11:28
02:59
Dr. Murad Kayacan: Faiz kararı için bir sürpriz beklemiyorum 12.04.2021 | 11:23
02:17
02:47
Mustafa Keskintürk: Yurt dışında ciddi bir düzeltme bekliyorum 12.04.2021 | 11:15
05:14
Borsa İstanbul'da hangi hisseler tercih edilebilir? 09.04.2021 | 16:41
02:25
Şirin Sarı: Ons altın 1760 dolar seviyesi kritik 09.04.2021 | 16:34
01:19
Ekonomist Belgin Maviş: Güçlü duran bir sanayi endeksi var 09.04.2021 | 12:05
02:53
Borsa İstanbul'da hangi sektörler alım fırsatı veriyor? 09.04.2021 | 12:00
03:07
Barış Ürkün: Dolar endeksinde zayıflık bir müddet daha sürebilir 09.04.2021 | 11:57
01:34
Dolar kuru için yön ne olacak? 09.04.2021 | 11:54
03:24
Stratejist Işık Ökte: Halka arzlara ilgi artarak sürer 08.04.2021 | 15:22
01:30
02:14
Borsa İstanbul'da bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 08.04.2021 | 15:08
Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Coşar, aşılama ile ekonomilerin açılma beklentilerinin ABD tahvil faizlerini yükseltmesinin altın fiyatları için baskı oluşturduğunu ifade ederek, "Ons altındaki satış ihtimali olması gram altın fiyatlarını 450 liranın altına çekebilir" dedi.