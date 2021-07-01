Gram altın fiyatları için yükseliş yakın mı? Doğukan Çiçek: Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu
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Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yönetmeni Doğukan Çiçek, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Çiçek, gram altın için dolar/TL’nin konumunun etkili olacağını ve delta varyantındaki gelişmelerin önemli olduğunu belirterek, “Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu” diye konuştu.