Gram altın fiyatları için yükseliş yakın mı? Doğukan Çiçek: Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yönetmeni Doğukan Çiçek, A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Çiçek, gram altın için dolar/TL’nin konumunun etkili olacağını ve delta varyantındaki gelişmelerin önemli olduğunu belirterek, “Gram altın için 550 lira önemli direnç oldu” diye konuştu.