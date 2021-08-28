Gram altın fiyatları sıkıştı! İslam Memiş altın için alım fırsatı veren seviyeleri açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da emtia piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Gram altın fiyatları için 478-488 lira arasında bir sıkışma söz konusu olduğunu ifade ederek, “480 lira altındaki her sarkma gram altın için alım fırsatı sunuyor” dedi.