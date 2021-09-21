Gram altın fiyatları yükselecek mi?

ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Para'da altın fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Altına paralel bütün emtialarda bir satış baskısı olduğunu ifade eden Sarı, "Gram altın fiyatları için 490 üzerinde 500-520 hareketleri gelebilir" diye konuştu.