Video Ekonomide Bugün Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?
03.06.2021 | 16:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04:31
Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 03.06.2021 | 16:12
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03:54
Borsa İstanbul’da banka ve sanayi hisselerinde yön ne olacak? 03.06.2021 | 11:53
Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 02:19
Tufan Deriner: Faiz indirimi görmek için erken 03.06.2021 | 11:22
Ekonomist Taha Melis Arvas: Pandemi etkisi Çin’de yok oldu 01:59
Ekonomist Taha Melis Arvas: Pandemi etkisi Çin’de yok oldu 03.06.2021 | 11:32
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı beklentilerin altında 04:40
TÜİK açıkladı: Mayıs ayı enflasyon oranı beklentilerin altında 03.06.2021 | 10:11
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 02:50
Altın için fiyatları yön ne olacak? Şirin Sarı: Gram altın daha dengeli 01.06.2021 | 12:45
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 02:54
Normalleşme Borsa İstanbul’da hangi hisselere yarayabilir? 01.06.2021 | 12:41
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 02:13
Eda Karadağ: Banka hisselerinde dipten dönüş başladı 01.06.2021 | 12:39
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 03:44
Fed piyasalara ne mesaj verecek? 01.06.2021 | 12:21
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 02:28
Cem Tözge: Borsa İstanbul’da 1400 seviyesi önemli destek haline geldi 01.06.2021 | 12:16
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01:23
Stratejist Mustafa Aşkın: Türkiye çeyreksel bazda V tipi toparlanmayı yaptı 01.06.2021 | 12:13
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01:04
Mevduat faizi için stopaj indirimi süresi 2 ay uzatıldı 01.06.2021 | 09:34
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 02:13
Özlem Bayraktar Gökşen: Mayıs enflasyon verisi kritik olacak 31.05.2021 | 15:06
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 01:47
Petrol fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 31.05.2021 | 14:57
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 03:17
Arda Coşar: Banka hisseleri sanayiden pozitif ayrışabilir 31.05.2021 | 14:54
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi 03:22
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalar riskli bir döneme girdi 31.05.2021 | 14:51
Mustafa Keskintürk: Dolarda gevşeme olursa endekste katalizör etkisi yapabilir 03:25
Mustafa Keskintürk: Dolarda gevşeme olursa endekste katalizör etkisi yapabilir 31.05.2021 | 14:48
Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü 21:49
Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü 31.05.2021 | 10:36
Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak 02:48
Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak 28.05.2021 | 14:26
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: En temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması 24:58
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: En temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması 28.05.2021 | 14:21

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Ons altında 1845 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve Haziran ayında ons tarafında 1960 dolar seviyesine bir hareket olabileceğini ifade eden Memiş, “Gram altın almak için dolar tarafında düşüşü beklemenin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA