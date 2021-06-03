Gram altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Ons altında 1845 dolar seviyesinin güçlü bir destek olduğunu ve Haziran ayında ons tarafında 1960 dolar seviyesine bir hareket olabileceğini ifade eden Memiş, “Gram altın almak için dolar tarafında düşüşü beklemenin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.