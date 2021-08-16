Gram altın için alım fırsatı mı var?
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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da gram altın fiyatları üzerine kritik seviyelere dikkat çekerek değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, gram altının 1-2 yıllık perspektifte yatırımcısını koruyacağını ifade ederek, "Gram altın, 450 ve altına gelirse orta ve uzun vadede ciddi alım fırsatları verebilir" dedi.