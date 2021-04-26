Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor?
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OTOMATİK OYNAT
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Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor? 26.04.2021 | 15:46
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Mustafa Keskintürk: Enflasyonda kademeli düşüş bekliyorum 26.04.2021 | 11:55
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu soruları yanıtladı 24.04.2021 | 09:29
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Borsa İstanbul'da hangi sektörler bilanço döneminde öne çıkabilir? 22.04.2021 | 15:22
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Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 22.04.2021 | 11:12
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Piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler? 22.04.2021 | 10:54
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Betül Asilkan: Fed ve ECB'nin söylemleri piyasalara yön verecek 22.04.2021 | 10:45
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2021 yılında altın fiyatları için beklentiler neler? 20.04.2021 | 12:55
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Soner Kuru: Borsa İstanbul'daki satışın nedeni halka arzlar olabilir 20.04.2021 | 12:51
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ABD'de enflasyon artışı geçici mi? 20.04.2021 | 12:45
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Gram altın fiyatları 500 lirayı aşar mı? 19.04.2021 | 15:07
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Ekonomist Belgin Maviş: Yükseliş trendinin oldukça aşağısındayız 19.04.2021 | 14:54
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Enver Erkan: Altın için teknik gösterge pozitife döndü 16.04.2021 | 16:26
Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, gram altın fiyatlarında 430-450 seviyesine geri çekilmenin alım fırsatı olacağını ifade ederek, “400 lira ve altı tam rasyonel alım fırsatı olduğunu gösterdi”