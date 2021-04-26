Video Ekonomide Bugün Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor?

Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor?

Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor?
26.04.2021 | 15:46

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OTOMATİK OYNAT

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Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, gram altın fiyatlarında 430-450 seviyesine geri çekilmenin alım fırsatı olacağını ifade ederek, “400 lira ve altı tam rasyonel alım fırsatı olduğunu gösterdi”

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