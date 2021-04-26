Gram altın için hangi düzeyler alım fırsatı veriyor?

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para’da altın fiyatları üzerine teknik değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, gram altın fiyatlarında 430-450 seviyesine geri çekilmenin alım fırsatı olacağını ifade ederek, “400 lira ve altı tam rasyonel alım fırsatı olduğunu gösterdi”