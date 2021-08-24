Gram altın için hangi seviyeler alım fırsatı veriyor?

ALB Forex Altın ve Para Piyasaları Uzmanı A Para'da altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gram altının 485 lira seviyesi üzerinde kaldıkça güçlü görünümünü koruyacağını ifade eden Sarı, "465-485 bandı gram altın için alım fırsatı" dedi.