Gram altın için İslam Memiş'ten yıl sonu tahmini geldi! Altın fiyatları ne kadar olacak?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da gram altın ve ons tarafındaki gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, ons altın için ABD enflasyon verisinin etkili olacağını ifade ederek, "Ons altın son bir kez alım fırsatı verebilir. Yıl sonuyla alakalı tekrar gram altın 520-540 lira bandını görebilir. 480 lira altı alım yapmak için makul" dedi.