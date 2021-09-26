Gümüş fiyatları yükselecek mi? İslam Memiş: 7 liranın üzerine hamle yapabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para'da gümüş fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Gümüş ons fiyatlarında 21,50 dolar seviyesinin altında sarkmalar olmadıkça herhangi bir risk görmediğini belirten İslam Memiş, "Gümüş gram fiyatı 7 liranın üzerine hamle yapabilir" dedi.