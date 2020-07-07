Güner: Banka hisseleri pusuda bekliyor!

İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para'da yayına katılarak Borsa İstanbul'da seyri değerlendirirken, bankacılık ve sanayi sektörleri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güner, yıl başından bu yana sanayi ile bankacılık endeksi arasındaki farkın %30’lara kadar yaklaşmış olduğunun altını çizerek, "Banka hisseleri pusuda bekliyor" dedi.