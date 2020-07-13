Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu
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İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Güner, son dönemde artan yerli yatırımcı ve azalan yabancı yatırımcı konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Uzman isim, yabancının her zaman doğruyu yapar şeklinde algısının olmamasını vurgulayarak, “Yabancı yatırımcı bu sefer ters köşe oldu” dedi.