Video Ekonomide Bugün Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor

Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor

Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor
29.07.2020 | 17:34

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İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner A Para’da yayına katılarak Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Güner, son günlerde banka hisselerinde ciddi satışlar görüldüğünü belirterek, “Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor” dedi.

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