Video Ekonomide Bugün Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var

Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var

Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var
16.07.2020 | 15:26

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İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, A Para’da piyasaları değerlendirdi. Borsa İstanbul’un küresel piyasalardan pozitif ayrıştığını ifade ederek, “Bankacılık endeksinde bir kıpırdanma görüyoruz” dedi.

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