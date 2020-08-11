Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu

A Para’da yayına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, piyasaların gündemini değerlendirdi. Covid-19 aşı haberlerinin hem yurt içi hem de küresel borsaların seyri için olumlu olduğunu vurgulayarak, “TCMB’nın sıkılaştırma önlemlerinin etkisiyle dolar kuru bir miktar geri çekildi. Kurdaki oynaklığın durdurulmuş olması, BIST 100 endeksine olumlu yansıdı” dedi.