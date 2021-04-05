Haluk İzzet Mutlu: Emtialarda spekülatif hareketler biranda karşımıza çıkabilir

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da yayına katılarak kıymetli madenler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yaz aylarında ABD, AB ve Çin tarafında enflayon, faiz ve büyüme rakamlarının önemli takip edileceğini ifade ederek, “Büyüme dönemlerinde Çin, başta bakır olmak üzere emtiaların yüzde 50’sini çekiyor. Spekülatif hareketler biranda karşımıza çıkabilir” dedi.