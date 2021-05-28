Video Ekonomide Bugün Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak

Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak

Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak
28.05.2021 | 14:26

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İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para'da altın fiyatları üzerine yorumlarda bulundu. Mutlu, Fed’den bu yıl faiz ve varlık alımı stratejisi konusunda bir aksiyon beklediği ifade ederek, “Haziran ayı çok volatil olacak” dedi.

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