Haluk İzzet Mutlu: Haziran ayı çok volatil olacak

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para'da altın fiyatları üzerine yorumlarda bulundu. Mutlu, Fed’den bu yıl faiz ve varlık alımı stratejisi konusunda bir aksiyon beklediği ifade ederek, “Haziran ayı çok volatil olacak” dedi.