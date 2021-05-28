Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: En temel önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Bankalar Birliği Genel Kurulu'nda konuştu. Bakan Elvan önümüzdeki dönemin temel belirleyicilerinin Covid-19 salgınının seyri ve aşılamaya ilişkin gelişmelerin olduğunu belirterek, "Şu anda en önemli önceliğimiz fiyat istikrarının sağlanması" dedi.