Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan reform paketinin detaylarını açıkladı
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Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Ekonomi Reform Paketi"nin ayrıntılarını paylaşarak, hayata geçirilecek reformların yol haritasını, Bakanlığın sorumluluğundaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için atacakları adımları açıkladı.