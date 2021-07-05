Haziran enflasyon rakamları açıklandı
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OTOMATİK OYNAT
09:03
Haziran enflasyon rakamları açıklandı 05.07.2021 | 10:20
12:11
Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi 02.07.2021 | 12:11
02:00
08:06
02:39
Ekonomist Belgin Maviş: Jackson Hole öncesi realizasyon görülebilir 01.07.2021 | 15:23
03:13
Analist Yusuf Topçu: Piyasalar dipten dönüş hikayesini takip ediyor 01.07.2021 | 15:20
03:08
Tamara Vasilyev: Piyasalar Fed’i takip ediyor 01.07.2021 | 15:17
08:09
Piyasalarda beklentiler neler? 30.06.2021 | 15:25
01:42
Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 30.06.2021 | 15:19
02:30
Borsa İstanbul yön arıyor! Fiyatlamalarda hangi gelişmeler öne çıkıyor? 30.06.2021 | 15:15
01:56
Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 30.06.2021 | 15:11
02:31
Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 30.06.2021 | 15:08
04:46
Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 30.06.2021 | 15:05
04:01
Seltem İyigün: Emtia fiyatlarında yukarı gidişat görülebilir 30.06.2021 | 14:57
03:33
Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 28.06.2021 | 16:22
02:09
Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 28.06.2021 | 16:14
04:41
Ekonomist Belgin Maviş: Gözümüz NASDAQ tarafında olacak 28.06.2021 | 16:07
02:11
Altın fiyatları için öne çıkan gelişmeler neler? 27.06.2021 | 10:27
03:22
03:59
Altın fiyatları için önemli teknik seviyeler neler? 25.06.2021 | 14:06
Haziran ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranı her ayın başında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bildiriliyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamanın ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Merakla beklenen Haziran ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı yıllık %17,53, aylık %1,94 olarak gerçekleşti.