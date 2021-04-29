Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da yabancı alıma geçti

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki A Para’da yayına katılarak, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Akseki, para girişinin ilk 10 hisse senedi üzerinde homojen dağıldığını ve bu durumun olumlu olduğunu ifade ederek, “Borsa İstanbul tarafında uzun bir aradan sonra yabancıların alım yaptığını gördük” dedi.