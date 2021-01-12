Video Ekonomide Bugün Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor

Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor

Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor
12.01.2021 | 16:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fed erken faiz artırımına gider mi? 01:17
Fed erken faiz artırımına gider mi? 12.01.2021 | 16:38
Altında fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler neler? 03:31
Altında fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler neler? 12.01.2021 | 16:31
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki beklentiler neler? 03:38
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksindeki beklentiler neler? 12.01.2021 | 16:27
Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor 01:31
Hüseyin Akseki: Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor 12.01.2021 | 16:15
Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı 04:31
Ekonomist Belgin Maviş: Yabancı daha yeni yeni ısınmaya başladı 12.01.2021 | 10:40
Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı? 01:31
Borsa İstanbul’da yeni rekorlar yakın mı? 12.01.2021 | 10:36
Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? 2021 yılı altın beklentileri neler? 02:19
Altın fiyatları düşüşünü sürdürecek mi? 2021 yılı altın beklentileri neler? 12.01.2021 | 10:32
Borsa İstanbul'da banka hisseleri yeniden lokomotif olur mu? 02:26
Borsa İstanbul'da banka hisseleri yeniden lokomotif olur mu? 11.01.2021 | 16:28
Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli? 03:09
Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli? 11.01.2021 | 12:22
Küresel borsalara ne zaman kar satışı gelebilir? 04:29
Küresel borsalara ne zaman kar satışı gelebilir? 11.01.2021 | 10:59
Merkez bankaları politikaları nasıl şekillenecek? 02:50
Merkez bankaları politikaları nasıl şekillenecek? 11.01.2021 | 10:48
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da oyunu değiştirecek olan yabancı takas oranı 02:44
Mustafa Keskintürk: Borsa İstanbul'da oyunu değiştirecek olan yabancı takas oranı 11.01.2021 | 10:42
SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekim'de işsizlik geriledi 04:40
SON DAKİKA! TÜİK açıkladı: Ekim'de işsizlik geriledi 11.01.2021 | 10:12
Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? | Video 02:05
Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? | Video 08.01.2021 | 16:48
Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu: Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi daha güçlü olabilir 06:43
Ekonomist Mehmet Aşcıoğlu: Borsa İstanbul'daki yükseliş hareketi daha güçlü olabilir 08.01.2021 | 15:00
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Buğday fiyatları 2021'de yükselişini sürdürecek 03:54
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Buğday fiyatları 2021'de yükselişini sürdürecek 08.01.2021 | 14:50
Bankacılık sektörü 2021 beklentileri neler? 04:03
Bankacılık sektörü 2021 beklentileri neler? 08.01.2021 | 14:40
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 01:30
Borsa İstanbul'a yabancı ilgisi sürecek mi? 08.01.2021 | 14:32
Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı 01:02
Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı 08.01.2021 | 12:33
Borsa İstanbul’da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 02:20
Borsa İstanbul’da banka hisseleri cazibesini koruyor mu? 08.01.2021 | 11:40

İnfo Yatırım Stratejisti Hüseyin Akseki A Para’da yayına katılarak küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Akseki, beklentilerle gerçekleşmeler arasındaki makasın giderek açıldığına dikkat çekerek, “Borsalar düzeltmeleri gün içerisinde yapıyor” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA