Hüseyin Akseki: Piyasaların gözü Fed’de olacak

İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Uzman isim, Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için 1400 seviyesinin önemine dikkat çekerek ihracat ağırlıklı şirketlerin bilançolarının iyi geleceğini ifade etti. Akseki, “Piyasaların gözü Fed’de olacak” dedi.