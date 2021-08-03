Hüseyin Akseki: Piyasaların gözü Fed’de olacak
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İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Müdürü Hüseyin Akseki piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Uzman isim, Borsa İstanbul’da yükselişin devamı için 1400 seviyesinin önemine dikkat çekerek ihracat ağırlıklı şirketlerin bilançolarının iyi geleceğini ifade etti. Akseki, “Piyasaların gözü Fed’de olacak” dedi.