İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi
İşletmelere 10 yıl vadeli TL kredisi vermeyi planladıklarını söyleyen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Kredinin faizi TLREF’e endeksli olacak” dedi
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