Video Ekonomide Bugün İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi

İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi

İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi
14.02.2020 | 17:05

İşletmelere 10 yıl vadeli TL kredisi vermeyi planladıklarını söyleyen Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Kredinin faizi TLREF’e endeksli olacak” dedi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi 01:27
İş dünyasına 10 yıl vadeli TL kredi 14.02.2020 | 17:05
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 01:19
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 14.02.2020 | 17:05
ABD bütçesi açık verdi 01:07
ABD bütçesi açık verdi 14.02.2020 | 17:05
Türkiye'ye güven sürüyor 01:12
Türkiye'ye güven sürüyor 14.02.2020 | 17:05
Koronavirüs fırsatçıları mercek altında 01:22
Koronavirüs fırsatçıları mercek altında 14.02.2020 | 17:05
Aralık'ta cirolar yükseldi 01:15
Aralık'ta cirolar yükseldi 14.02.2020 | 17:05
Sanayide çarklar dönüyor 02:06
Sanayide çarklar dönüyor 14.02.2020 | 17:05
Küresel fonlardaki altın miktarında rekor 02:05
Küresel fonlardaki altın miktarında rekor 12.02.2020 | 17:13
Çin ekonomisi koronavirüs alarmı veriyor 02:18
Çin ekonomisi koronavirüs alarmı veriyor 12.02.2020 | 17:13
Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme 01:18
Banka ücreti ve komisyonlarında düzenleme 12.02.2020 | 17:13
Trump'ın FED eleştirileri devam ediyor 01:09
Trump'ın FED eleştirileri devam ediyor 11.02.2020 | 17:08
Bankaların komisyon geliri yüzde 35 arttı 01:27
Bankaların komisyon geliri yüzde 35 arttı 11.02.2020 | 17:08
TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı 01:19
TÜİK işgücü istatistiklerini açıkladı 11.02.2020 | 17:07
Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak? / Orta Doğu'da Yaşananlar Piyasaları Nasıl Etkiledi? 03:11
Piyasalar Yeni Haftaya Nasıl Başlayacak? / Orta Doğu'da Yaşananlar Piyasaları Nasıl Etkiledi? 06.01.2020 | 17:24
Bankalarda ücret ve komisyon maliyeti azaldı 01:55
Bankalarda ücret ve komisyon maliyeti azaldı 10.02.2020 | 17:15
Küresel turizme koronavirüs darbesi 01:22
Küresel turizme koronavirüs darbesi 10.02.2020 | 17:15
Yerli otomobil için KOBİ desteği 00:58
Yerli otomobil için KOBİ desteği 10.02.2020 | 17:15
Borsa İstanbul'a Katar dopingi 01:15
Borsa İstanbul'a Katar dopingi 10.02.2020 | 17:15
E-ticarette finansal teknoloji dönemi 20:53
E-ticarette finansal teknoloji dönemi 08.02.2020 | 16:45
Halkbank davası durduruldu 00:57
Halkbank davası durduruldu 04.02.2020 | 17:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN