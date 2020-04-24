İslam Memiş: Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli | Video

Gram ve ons altın fiyatlarındaki ani değişimleri A Para yayınında değerlendiren Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, söz konusu değişimlerin sağlıksız olduğunu söyledi. Altının şu anki seviyede bir miktar daha yükseldiğine dikkat çeken Memiş, "Altın yatırımcısı alım için beklemeyi tercih etmeli" dedi.