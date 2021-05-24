İslam Memiş: Gram altın için 550 lira seviyesi kritik direnç
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Para’da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Emtia fiyatlarını destekleyen olumlu faktörlerin öne çıktığını açıklayan Memiş, “Gram altında 550 lira seviyesi kritik direnç” dedi.