İslam Memiş'ten 2021 altın tahmini: Gram altın tarafında yeni zirveler görebiliriz
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Para’da yayına katılarak gram altın fiyatları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Gram altın tarafında ons kaynaklı 490 lira altına sarkmalar görülürse orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı doğacağını belirten uzman isim, “Gram altın fiyatları için yıl sonuna kadar yeni zirveler görme ihtimalimizi ben kuvvetli görüyorum. Özellikle 506 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 520 liraya doğru bir hızlı yükseliş görebiliriz” dedi.