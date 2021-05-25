İsmail Güner: Fed üyelerinin açıklamaları piyasaları tatmin etti
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İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner piyasaların gündemini değerlendirdi. Pandemi sonrası enflasyonun kötüden iyiye geçişle beraber bir reaksiyon verdiğine dikkat çeken Güner, “Fed üyelerinin enflasyon geçici açıklamaları piyasaları tatmin etti” dedi.