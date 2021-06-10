İsmail Güner: Piyasalar NATO zirvesine odaklandı

İnfo Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Güner, Erdoğan-Biden görüşmesinde olumsuz bir sonuç çıkmazsının zayıf olduğunu ve piyasaların bu durumu yavaş yavaş fiyatlamaya başladığını ifade ederek, "Piyasalar NATO zirvesine odaklandı" dedi.