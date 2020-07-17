Video Ekonomide Bugün Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir

Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir

Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir
17.07.2020 | 12:15

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Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kavak, pandemi ile ilgili risklerin hafiflemesi durumunda Borsa İstanbul yeni rekorların kırılabileceğini ifade ederek, “Küresel taraftaki gelişmeler takip edilecek” dedi.

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