Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir

Işık FX Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, A Para’da Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirirken dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kavak, pandemi ile ilgili risklerin hafiflemesi durumunda Borsa İstanbul yeni rekorların kırılabileceğini ifade ederek, “Küresel taraftaki gelişmeler takip edilecek” dedi.