Kerem Alkin: Türkiye koronavirüsle mücadelede destan yazdı | Video
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A Para yayınına katılan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, ekonomi yönetimlerinin koronavirüsle mücadelesini değerlendirdi. Alkin, küresel virüs salgınıyla mücadele konusunda Türkiye’nin destan yazdığını söyledi. Türkiye’nin pandemi sürecini dünyada en doğru okuyan ülke olduğunu belirten Alkin, ikinci bir dalganın oluşmamasına karşı yol haritası çizileceğini ifade etti.