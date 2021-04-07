Kısa ve uzun vadeli dolar endeksi beklentileri neler?

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. ABD'nin en büyük avantajının kendi para birimiyle borçlanabilmesi olarak tanımlayan Erkan, "Dolar endeksi yakın zaman zayıflayıp uzun dönemde güçlenebilir" dedi.