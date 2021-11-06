KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin: Yapay zekayı kullanmaya başladık

Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Uluğtekin, Kuzey Marmara Otoyolu'nda teknoloji yatırımlarını yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapay zekayı kullanmaya başladık" dedi.