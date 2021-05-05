Konut faizleri düşecek mi?
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Konut faizleri düşecek mi? 05.05.2021 | 11:13
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Hüseyin Akseki: Borsa İstanbul’da banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde 04.05.2021 | 16:18
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Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen: Küresel paladyum talebi artacak 03.05.2021 | 16:44
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Ekonomist Belgin Maviş: Bankaların bilançoları tatmin edici 03.05.2021 | 16:39
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Merkez Bankası faiz politikası nasıl şekillenecek? 03.05.2021 | 12:32
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SON DAKİKA: Nisan ayı enflasyon rakamları geldi 03.05.2021 | 10:15
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Doğukan Çiçek: Bakır fiyatları yeni rekorlar görebilir 30.04.2021 | 13:55
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İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen A Para’da gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Konut faiz oranlarının 1.2-1.3 düzeylerinde oluşmaya devam edeceğini ifade eden Hepşen, “Dövizdeki artışla beraber buradan konut yatırımına geçişler olabiliyor” dedi.