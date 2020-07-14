Video Ekonomide Bugün Konut satışlarında Haziran'da rekor artış!

Konut satışlarında Haziran'da rekor artış!

Konut satışlarında Haziran'da rekor artış!
14.07.2020 | 10:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz 01:12
Erkan: Düzeltmeler yükseliş trendini bozmaz 14.07.2020 | 09:49
Konut satışlarında Haziran'da rekor artış! 06:11
Konut satışlarında Haziran'da rekor artış! 14.07.2020 | 10:20
Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması 01:48
Tözge: Önemli olan risk iştahının yüksek kalması 13.07.2020 | 17:52
Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 02:34
Borsa İstanbul tarihi zirvesini geçebilecek mi? 13.07.2020 | 17:44
Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 01:40
Sanayi üretim verisi neyi işaret ediyor? 13.07.2020 | 15:44
Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu 03:29
Güner: Borsada yabancı yatırımcı ters köşe oldu 13.07.2020 | 15:52
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi? 01:50
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi? 13.07.2020 | 15:33
Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi? 04:08
Şu an altın alınır mı? Altın yükselir mi? 13.07.2020 | 12:32
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 04:19
Düzeltme sonrası Borsa İstanbul'da hedef ne? 13.07.2020 | 12:13
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 03:25
Altın yatırımcısının yüzünü güldürdü! Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 12:07
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 02:38
Berk: Dünya piyasalarında bir adım öne geçmeye çalışacağız 13.07.2020 | 11:59
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 02:09
Piyasalar yeni haftaya nasıl başladı? Altın yükselişini sürdürecek mi? 13.07.2020 | 11:11
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 06:30
TÜİK Mayıs 2020 sanayi üretim verisini açıkladı! | Video 13.07.2020 | 10:52
Havacılık sektöründe beklentiler! 23:54
Havacılık sektöründe beklentiler! 13.07.2020 | 10:43
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 02:04
Karabulut: ABD'den gelen açıklamalar borsalarda türbülans yaratıyor 13.07.2020 | 09:57
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 01:35
Yeni güvenli liman ‘Gümüş’ 13.07.2020 | 09:43
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 02:32
Borsada banka hisselerindeki baskının nedeni ne? 10.07.2020 | 17:38
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 01:56
Borsa İstanbul'un seyrinde hangi sektörler öne çıkıyor? 10.07.2020 | 17:27
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 06:14
Borsadaki düşüşün nedeni ne? 10.07.2020 | 17:17
Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 01:47
Salman: Borsada banka hisseleri çok ucuz 10.07.2020 | 14:52

Konut kredisi kampanyalarının etkisiyle satışlar Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %209,7 artarak 190 bin 12 oldu

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA