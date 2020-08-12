Koronavirüs aşısı için beklentiler neler? Kaya: Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde...

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para’da piyasaların gündemindeki aşı çalışmalarını değerlendirdi. Kaya, dünya çapında arama hamlesiyle koronavirüs aşısının bir yıldan önce bulunmasına doğru gidildiğini bildirdi. Uzman isim, yıl sonundan önce zaten ABD’li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesinin beklendiğini belirterek, “Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir” dedi.