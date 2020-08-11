Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip!

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, dünya ticaret dengelerini A Para’da değerlendirdi. Gür, küresel üretiminin yüzde 28’sini yapan Çin’e bu kadar yük yüklemenin hem ticaret savaşları anlamında hem Covid-19 anlamında riskler doğurduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, “Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip” dedi.