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Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip!

Koronavirüs dünya ticaret dengelerini değiştiriyor mu? Gür: Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip!
11.08.2020 | 10:48

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Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, dünya ticaret dengelerini A Para’da değerlendirdi. Gür, küresel üretiminin yüzde 28’sini yapan Çin’e bu kadar yük yüklemenin hem ticaret savaşları anlamında hem Covid-19 anlamında riskler doğurduğunun ortaya çıktığını ifade ederek, “Türkiye Çin’den arta kalan piyasayı doldurma potansiyeline sahip” dedi.

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