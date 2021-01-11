Küresel borsalara ne zaman kar satışı gelebilir?

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da yayına katılarak, piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, ABD’de teşvik paketinin açıklamasının bir coşkuyu beraberinde getirebileceğini ifade ederek, “Küresel borsalarda Şubat’ın ikinci haftasından itibaren bir realizasyon görülebilir” dedi.