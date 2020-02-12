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Küresel fonlardaki altın miktarında rekor

Küresel fonlardaki altın miktarında rekor
12.02.2020 | 17:13

Dünya Altın Konseyi raporuna göre küresel fonlardaki altın miktarı, geçen ay 61 tonluk artışla tüm zamanların zirvesi olan 2 bin 947 tona çıktı.

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