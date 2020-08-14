Küresel piyasalarda beklentiler neler?

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Bircan, aşıya dair eleştirilerin gelmesiyle ve somut verilerin ortaya koyulmamasından dolayı fiyatlamaların tersine döndüğünü açıklayarak, “Küresel borsalar biraz daha belki yatay veya satış baskısı altında kalabilir” dedi.