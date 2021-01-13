Küresel piyasalarda fiyatlamada öne çıkan gelişmeler neler?

Ostim Teknik Üniversitesi Dr. Berra Doğener A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Senato’nun Biden’ı geçmesiyle tahvil faizlerinin yukarı gittiğini ifade ederek, “ABD borsalarının negatif etkilenmemesi diğer bütün ülkelerdeki risk iştahının canlı kalmasına neden oldu” dedi.