Video Ekonomide Bugün Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?
27.07.2020 | 12:21

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OTOMATİK OYNAT

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 02:45
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 27.07.2020 | 12:21
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 01:01
Bircan: Borsa İstanbul'da hızlı yükselişler görebiliriz 27.07.2020 | 11:48
Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak? 02:34
Borsa İstanbul’da tarihi gün! İki sıfır atılmasının borsaya etkileri ne olacak? 27.07.2020 | 11:10
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları! 09:02
Altın rekorları sevdi! Peki altına kar satışı gelir mi? Uzman isimden A Para'da kritik altın yorumları! 24.07.2020 | 18:51
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 02:14
Bağcı: Bilançolarla beraber banka hisseleri hareketlenebilir 24.07.2020 | 16:53
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 01:48
ABD-Çin gerginliği Borsa İstanbul'a yansır mı? 24.07.2020 | 16:43
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 03:05
Borsa İstanbul’a satış gelir mi? 24.07.2020 | 16:36
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 02:10
Borsa İstanbul tarihi zirvesini aşacak mı? 24.07.2020 | 14:13
Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı 01:13
Altın yükselişini sürdürücek mi? Manukyan: Altında vadeli piyasada zirve aşıldı 24.07.2020 | 11:26
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 03:02
Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Peki piyasalara ne mesaj verdi? 24.07.2020 | 11:18
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 01:42
Borsada hangi sektörler öne çıkacak? 24.07.2020 | 11:09
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 02:39
Altın fiyatları hafta boyunca rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi? 24.07.2020 | 10:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 01:41
Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek 23.07.2020 | 17:33
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 03:38
Paksoy: Swap anlaşmaları beklentisi masada 23.07.2020 | 16:16
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 01:52
Gödek: Dezenflasyon ihtimalinin vurgulanması önemli 23.07.2020 | 16:09
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 02:38
Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi 23.07.2020 | 16:07
Merkez Bankası TCMB kritik faiz kararını açıkladı! 04:39
Merkez Bankası (TCMB) kritik faiz kararını açıkladı! 23.07.2020 | 14:18
ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 01:24
ABD-Çin gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? 23.07.2020 | 13:46
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 03:43
Candır: Altın 2021 yılı içerisinde duraksayacak 23.07.2020 | 12:27
Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir 02:28
Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir 23.07.2020 | 12:16

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün A Para’da küresel piyasaların seyrini değerlendirdi. Ürkün, Covid-19’da vaka sayılarının hiç iç açıcı olmadığını vurgulayarak, “Virüsün etkileriyle ekonomik belirsizliğin azaltılması adına devam eden mali teşvikler var” dedi.

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