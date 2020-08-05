Video Ekonomide Bugün Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?

Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?
05.08.2020 | 15:41

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OTOMATİK OYNAT

Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 03:43
Dolar kuru üzerinde yeni bir operasyon mu yapıldı? 05.08.2020 | 16:08
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Coşar: Borsalar yukarı yönlü seyrini koruyor 05.08.2020 | 15:55
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 01:06
Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler? 05.08.2020 | 15:41
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 02:09
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altın fiyatları neden yükseldi? 05.08.2020 | 13:15
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 03:56
Aydın: Borsa İstanbul’da bu seviyeler cazip 05.08.2020 | 11:09
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 02:34
Borsa İstanbul yükselecek mi? Karabulut: Görülen satışlar kar realizasyonu 05.08.2020 | 10:24
Dağlaroğlu: Enflasyon son derece olumlu 01:43
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Borsalar neyi fiyatlıyor? Borsa İstanbul’daki satışların nedeni ne? 02:42
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Ökten: Avrupa'daki talep bizim imalat sektörümüzü etkiliyor 04.08.2020 | 17:23
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04:18
Borsada banka hisseleri neden düşüyor? 04.08.2020 | 17:02
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 01:22
Barışık: Bilançolar beklentilerin üzerinde geliyor 04.08.2020 | 16:08
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Özer: Endeks banka hisselerinden kuvvet alabilir 04.08.2020 | 15:46
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TİM Başkanı İsmail Gülle açıkladı: Ağustos ayında ihracat tarihinin rekoru kırılabilir! 04.08.2020 | 13:05
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 05:20
Dolar sıkıştığı banttan çıktı! Peki dolar kurunda kritik seviyeler neler? 04.08.2020 | 12:42
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Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla 04.08.2020 | 12:34
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 02:58
Uzmanlar uyarıyor! Altın fiyatları sert düşer mi? 04.08.2020 | 12:18
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 02:07
Borsa İstanbul neyi fiyatlıyor? 04.08.2020 | 12:10
Altında hareketlilik sürüyor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? 04:51
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İkinci dalga toparlanmayı geciktirebilir! 04.08.2020 | 11:28

Uluslararası Piyasalar Uzmanı Melih Ortakçı, A Para’da piyasaların seyrini değerlendirdi. Ortakçı, ABD-Çin arasında Ağustos ortasında yeniden bir değerlendirme yapılmasının planlandığını ifade ederek, “İki tarafta birinci faz anlaşmasında engelleri şu an için aşamadı” dedi.

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