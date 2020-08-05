Küresel piyasalarda öne çıkan başlıklar neler?

Uluslararası Piyasalar Uzmanı Melih Ortakçı, A Para’da piyasaların seyrini değerlendirdi. Ortakçı, ABD-Çin arasında Ağustos ortasında yeniden bir değerlendirme yapılmasının planlandığını ifade ederek, “İki tarafta birinci faz anlaşmasında engelleri şu an için aşamadı” dedi.